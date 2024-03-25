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Спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов взял бронзу на втором этапе чемпионата России по биатлону

12:45, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов взял бронзу на втором этапе чемпионата России по биатлону
12:45, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
31
0
#Тюмень\n#биатлон\n#спорт\n#медали\n#гонки
Фото: unsplash.com (Aaron Doucett)
31
0

На четвертом месте оказался Александр Корнев.

Тюмень. Тюменская область. Спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов вошёл в тройку лидеров в спринте на втором этапе чемпионата России по биатлону. Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорту Удмуртии.

Всего в чемпионате участвуют более 150 спортсменов. 25 марта биатлонисты состязались в спринтерской гонке на 10 км.

Ильназ Мухамедзянов пересек финиш с отставанием в 15.93 секунды от лидера и занял третье место. Золото досталось Кариму Халили, который выступает за Москву. Он преодолел дистанцию за 25:33.7. Серебряную медаль завоевал спортсмен из ХМАО-Югра Пётр Пащенко. 

Отметим, что лидеры гонки ни разу не промахнулись в выстрелах. Но один промах допустил другой удмуртский биатлонист — Александр Корнев. По словам министра спорта Удмуртии Дениса Парахина, спортсмен отстал от Ильназа Мухамедзянова всего на 0.7 секунды. 

12:45, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
31
0
#Тюмень\n#биатлон\n#спорт\n#медали\n#гонки