Мировой лидер по поиску управленцев Odgers Berndtson подберет для ХК «Ижсталь» гендиректора

Финального претендента протестируют по системе Hogan Assessment.

Ижевск. Удмуртия. Мировой лидер Odgers Berndtson по поиску управленцев подберет для хоккейного клуба «Ижсталь» гендиректора. Финального претендента протестируют по системе Hogan Assessment, которая предусматривает многоформатную систему инструментов, позволяющих комплексно оценить кандидата на высшую руководящую должность.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, на данный момент подано 20 заявок от соискателей.

«Для нас подобный проект – отличная возможность помочь не только конкретному клубу, но и всему российскому спорту. От уровня топ-менеджмента зависят будущие успехи клуба и выполнение поставленных задач, о чем свидетельствует вся современная мировая и российская спортивная индустрия», - рассказал консультант практики спорта Odgers Berndtson Леонид Коен.

Будущему директору предстоит реализовывать новую стратегию развития клуба, решить вопрос с привлечением внебюджетного финансирования, наладить работу с партнерами и улучшить результаты клуба, который сегодня находится за чертой плей-офф.

«Правительство Удмуртии заинтересовано в развитии спортивных клубов республики, именно поэтому мы уделяем особое внимание подбору кандидатов на руководящие должности. Сотрудничество с профессиональным кадровым агентством поможет выявить претендента, обладающего нужными навыками и компетенциями, которые необходимы для того чтобы вывести «Ижсталь» на новый уровень», - отметил вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

Наша справка:

Компания Odgers Berndtson, входит в топ-6 мировых компаний по поиску управленцев высшего звена.