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Уроженец Удмуртии Иван Колотов стал чемпионом России по биатлону

10:30, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Уроженец Удмуртии Иван Колотов стал чемпионом России по биатлону
10:30, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#победители
Фото: ИА «Сусанин»
144
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Он взял золото в гонке преследования на Чемпионате страны.

Тюмень. Тюменская область. Уроженец села Красногорское Иван Колотов стал чемпионом России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Красногорского района. 

Чемпионат России по биатлону проходит с 25 по 31 марта в Тюмени.

26 марта спортсмены бежали гонку преследования. По данным Союза биатлонистов России, с результатом 36:35.9 первым пересек финишную черту Иван Колотов. Биатлонист не допустил ни единого промаха. 

Сейчас он выступает за Пермский край, но родился Иван Колотов в Удмуртии. 

«Уроженец местечка Красногорское Удмуртской Республики», — так выразился комментатор Дмитрий Губерниев во время прямого эфира на телеканале Матч ТВ. 

А 28 марта Иван Колотов вместе с Анастасией Заряновой заняли второе место в одиночной смешанной эстафете.

Напомним, что в спринтерской гонке 25 марта бронзу на чемпионате России по биатлону завоевал спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов. 

10:30, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
144
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#победители