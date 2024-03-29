Уроженец Удмуртии Иван Колотов стал чемпионом России по биатлону

Тюмень. Тюменская область. Уроженец села Красногорское Иван Колотов стал чемпионом России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Красногорского района.

Чемпионат России по биатлону проходит с 25 по 31 марта в Тюмени.

26 марта спортсмены бежали гонку преследования. По данным Союза биатлонистов России, с результатом 36:35.9 первым пересек финишную черту Иван Колотов. Биатлонист не допустил ни единого промаха.

Сейчас он выступает за Пермский край, но родился Иван Колотов в Удмуртии.

«Уроженец местечка Красногорское Удмуртской Республики», — так выразился комментатор Дмитрий Губерниев во время прямого эфира на телеканале Матч ТВ.

А 28 марта Иван Колотов вместе с Анастасией Заряновой заняли второе место в одиночной смешанной эстафете.

Напомним, что в спринтерской гонке 25 марта бронзу на чемпионате России по биатлону завоевал спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов.