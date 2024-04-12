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Предстоящим летом проект «Гетто Баскет» могут запустить в 14 населённых пунктах Удмуртии

16:51, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Предстоящим летом проект «Гетто Баскет» могут запустить в 14 населённых пунктах Удмуртии
16:51, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол
Фото: unsplash.com (TJ Dragotta)
414
0

В Игре решили спросить местных жителей, хотят ли они участвовать в соревнованиях по баскетболу.

Ижевск. Удмуртия. Проект «Гетто Баскет» (0+) летом 2024 года планируют запустить в 14 населенных пунктах Удмуртии. Об этом сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы хотят проводить соревнования по баскетболу в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове, Можге, Камбарке, Балезино, Игре, Красногорском, Грахово, Кезу, Кизнере, Киясово и в Шаркане. В администрации городов и районов уже направлены письма с предложением. Затем организаторы «Гетто Баскет» будут встречаться с представителями муниципалитетов, обсуждать возможности проведения состязаний, все детали и сроки. 

Точный список городов, сёл и деревень, где запустят проект, определят до конца апреля. 

В администрации Игринского района уже задумались над предложением проведения еженедельных соревнований по баскетболу 3х3. В соцсети «ВКонтакте» муниципалитет решил спросить местных жителей, хотели бы они поучаствовать в таком мероприятии. 

Все желающие могут поставить лайк или написать комментарий поддержки под постом. Таким образом станет понятно, заинтересованы местные жители в проекте «Гетто Баскет» или нет. 

16:51, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол