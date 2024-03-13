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Тренер по борьбе Александр Бобров из Воткинска стал заслуженным работником физической культуры России

17:50, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Тренер по борьбе Александр Бобров из Воткинска стал заслуженным работником физической культуры России
17:50, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#тренер\n#спорт\n#награда
Фото: vk.com (Алексей Заметаев)
75
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Ему уже вручили награду.

Воткинск. Удмуртия. Звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» удостоен житель Удмуртии, тренер по борьбе Александр Бобров. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Воткинска Алексей Заметаев. 

Отмечается, что Александр Бобров является заслуженным тренером Удмуртии, а также заслуженным работником физической культуры Удмуртской Республики. Его воспитанники становились победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.

Указ о награждении тренера подписал президент России. А награду спортсмену вручил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Благодарю Александра Алимпиевича за многолетний труд, за то, что прививает любовь к спорту мальчишкам и девчонкам, воспитывает в них чемпионские качества — настойчивость, собранность, дисциплину и волю к победе», — прокомментировал Алексей Заметаев.  

17:50, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#тренер\n#спорт\n#награда