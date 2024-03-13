Тренер по борьбе Александр Бобров из Воткинска стал заслуженным работником физической культуры России

Воткинск. Удмуртия. Звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» удостоен житель Удмуртии, тренер по борьбе Александр Бобров. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Воткинска Алексей Заметаев.

Отмечается, что Александр Бобров является заслуженным тренером Удмуртии, а также заслуженным работником физической культуры Удмуртской Республики. Его воспитанники становились победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.

Указ о награждении тренера подписал президент России. А награду спортсмену вручил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Благодарю Александра Алимпиевича за многолетний труд, за то, что прививает любовь к спорту мальчишкам и девчонкам, воспитывает в них чемпионские качества — настойчивость, собранность, дисциплину и волю к победе», — прокомментировал Алексей Заметаев.