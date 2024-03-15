В Ижевске пройдёт Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 16 по 17 марта пройдёт VI Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой (0+). Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Удмуртии.

Состязания пройдут на спортивном комплексе имени Кулаковой.

Программа соревнований:

16 марта (свободный стиль):

· 10:00 – открытие соревнований

· 10:30 – Старт детского забега на 500 м (масс-старт)

· 10:40 – Старт детского забега на 1000 м (масс-старт)

· 11:00 – Старт гонки на 12,5 км (масс-старт)

· 11:40 – Старт гонки на 50 и 25 км (масс-старт)

Награждение по мере выявления победителей.

17 марта (классический стиль):

· 10:00 – Открытие соревнований

· 10:30 – Старт гонки на 10 км (масс-старт)

· 11:00 – Старт гонки на 30 и 20 км (масс-старт)

Награждение по мере выявления победителей.



Отметим, что до места проведения соревнований для зрителей запустят бесплатные автобусы от остановки Сельхозакадемия: 6 марта в 07:15, 08:15, 09:15 до СОЛК им. Кулаковой, обратно в 13:30, 15:30, 17:00 до остановки Сельхозакадемия (со стороны улицы Кирова). 17 марта до СОЛК им. Кулаковой в 08:15, обратно в 13:30.