Шесть проектов Удмуртии вышли в лонг-лист проекта «Ты в игре»

Ижевск. Удмуртия. Шесть проектов из Удмуртии вышли в лонг-лист проекта «Ты в Игре» (18+). Об этом сообщается на сайте конкурса.

Одним из проектов, полюбившихся жителям Удмуртии, стал проект Михаила Смагина — автопробег дворового хоккея «Ижевск-Владивосток». Летом 2023 года во время поездки через всю Россию организаторы провели более 10 хоккейных турниров в разных точках страны. Как заявляют создатели — главной целью проекта является желание показать, что в хоккей может играть каждый.

«Мы вышли в полуфинал конкурса Ты в игре и с сегодняшнего дня можно голосовать за наш проект!», — написал в своих соцсетях Михаил Смагин.

Также среди номинантов представлен проект «Федерация Боёв на Дуэльных Подушках», основной целью которого является признание нового вида спорта и его популяризация.

Проект «Бриллиантовая перчатка» занимается привлечением к спорту детей из многодетных и малообеспеченных семей. Ещё один проект — Адаптивный спорт и физическая реабилитация в аэротрубе — направлен на помощь детям и взрослым с инвалидностью по ПОДА и с ментальными нарушениями.

Кроме того, в лонг-лист вышли проекты: Корпоративная лига «ИТАЛМас бадминтон», основной задачей которого является привлечение крупных предприятий к финансированию этого вида спорта, и проект «Краеведческий десант», суть которого заключается в привлечении детей и родителей к физической культуре через организацию велопоходов.