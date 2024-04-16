Спортклуб Skala закрылся в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закрылся спортклуб «Скала», который располагался в здании ТЦ «Мой порт». Как рассказал «Сусанину» один из его посетителей, ижевчанин Алексей Кондаков, процесс закрытия был сопряжён для клиентов неприятной историей.

По словам собеседника, спортзал закрылся 1 марта. В соцсетях учреждения появилась информация, что клуб готовится к переезду в новое помещение. 5 марта был опубликован пост, что почти закончен перевоз оборудования и впереди строительные и ремонтные работы. Но 10 апреля появился новый пост — объявлялось о закрытии клуба Skala как такового.

«Мы искренне желали продолжать радовать вас своими услугами, но, к сожалению, нам не удалось найти подходящее помещение, соответствующее нашей финансовой модели», — говорится в сообщении администрации.

Но после этого в городских пабликах стали появляться сообщения от озабоченных горожан — как быть с оплаченными на месяц и более вперёд абонементами в фитнес-клуб? Администрация перестала выходить на связь как через соцсети, так и по телефону.

«И дело не в том, что это такая прямо великая новость, а в том, что меня лично начинают терзать смутные сомнения насчёт возврата денег и какого-то легкого запаха обмана. А таких людей, как я, сотни», — признался «Сусанину» Алексей Кондаков.

15 апреля ижевчанин направил заявление в УМВД России по Ижевску. Там его приняли в работу.

По данным «Сэлдон Базис», клубом и товарным знаком владеет ООО «Перспектива», которым до недавнего времени управляли двое предпринимателей — Михаил Куликов и Виталий Зверев. 11 апреля Виталий Сергеевич остался единственным руководителем — в должности гендиректора. Уставной капитал ООО «Перспектива» увеличился на 100% и стал равен 40 тыс. рублей.

Выручка компании за 2023 год составила 18 млн 751 тыс. рублей.