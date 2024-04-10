Третий этап международного про-тура по боулингу впервые проходит в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит третий этап международного про-тура по боулингу «BetBoom Кубок Континентальной лиги боулинга» (18+). Это профессиональные состязания, которые впервые устроили в Ижевске.

Всего в про-туре участвуют 156 человек от 18 до 63 лет из разных регионов России, а также Узбекистана и Казахстана. Боулеры играют в составе 14 команд из 12 клубов.

«Это достаточно серьезные соревнования, здесь в принципе играют лучшие игроки. Этот турнир, наверное, можно сравнивать с кубком России и чемпионатом России», — прокомментировал один из участников состязаний, профессиональный игрок в боулинг Максим Кобельков.

В течение года участникам предстоит пройти 7 этапов и набрать очки, чтобы попасть в гранд-финал в Москве. Соревнования уже прошли в Омске и Тюмени, а с 6 апреля один из этапов стартовал в Ижевске. Спортсмены соревнуются как в командном зачёте, так и личном.





Фото: ИА «Сусанин»



«Боулинг — это игра с самим собой непосредственно, не с соперником. Эмоционально да, где-то ты его давишь, и есть свои фишки, уловки, где-то нужно не реагировать, либо наоборот эмоционально отреагировать, чтобы как-то повлиять на игру соперника. Но по факту ты играешь сам с собой — берёшь шар, бросаешь в кегли и делаешь выводы по маслу, куда тебе нужно бросать, с какой скоростью, вращением и каким шаром. У меня примерно 12-14 шаров, которые я использую, и у них разная поверхность, разные характеристики. Какие-то дольше скользят, другие короче, но раньше поворачивают. Все эти факторы нужно проанализировать и выполнить правильный бросок», — поделился Максим Кобельков.

Участник команды «Ultimate Тeam» из Санкт-Петербурга Михаил Беленький рассказал, что начало этапа далось легко, но в топ-8 в личном зачёте из его команды вошёл только один участник.

«Я не прошёл дальше, мой результат неудовлетворительный, я играл плохо, нужно было исполнять технически намного лучше. Мы много готовимся, подбираем шары, вместе всё обсуждаем. Здесь есть сложные программы масла, на которых нужно выбирать определенную траекторию игры, всё было проработано, но, к сожалению, чисто технически сегодня не мой день был», — поделился Михаил Беленький.





Фото: ИА «Сусанин»



Ещё один участник команды «Ultimate Team» Артемий Зубков рассказал, что они победили в командном зачёте в Омске и Тюмени. И, несмотря на поражения в личном зачёте, его команда намерена подтвердить статус победителя.

«Обстановка отличная, люди прекрасные, турнир замечательный. Само оборудование можно было бы сделать немножко получше, ребята старались, сделали из боулинга максимально всё, что возможно, но есть ещё к чему стремиться», — заявил Михаил Беленький.

10 апреля в Ижевске состоятся финальные игры этапа. В июне участники поедут в Казахстан.

Михаил Беленький отметил, что такая смена локаций и показывает профессионализм боулера. Спортсмен должен быть универсальным и подстраиваться под разную температуру, разных соперников и даже разное масло в боулингах. Таким образом, им постоянно приходится менять не только тактику, но и броски.

«Если ты у себя дома натренируешься выбивать страйки и каждую кеглю отдельно, то, когда приедешь в другое место, всё может не получиться. Нужно максимально быстро подстраиваться под программы, под конкретные кондиции, и те, кто не умеет это делать, не побеждают, а те, кто умеет, — всегда в топе», — поделился участник команды «Ultimate Team» Михаил Беленький.





Фото: ИА «Сусанин»



Для этого спортсмены даже имеют специальную обувь со скользящей подошвой и тормозящим каблуком. А также на все соревнования они ездят минимум с тремя шарами с разными покрытиями, в которых специально вырезаны отверстия под размер пальцев владельца.

Отметим, что все спортсмены занимаются боулингом профессионально, но так как пока боулер — это не профессия, то тренировки и соревнования совмещаются с обычной работой.

«Вообще я продажник, директор по развитию бизнеса. Мы занимаемся проектированием и производством молниезащиты заземления для строительных объектов. Я думаю, здесь у всех есть своя какая-то работа. Боулинг — это, естественно, не хобби — это профессиональное спортивное занятие, но мы надеемся, что когда-то это сможет стать основной деятельностью для каждого из нас, но сейчас это не так», — поделился Михаил Беленький.

Несмотря на это, все участники посвящают свободное время тренировкам и готовятся к состязаниям.

«Соревнования дают возможность обменяться опытом, поддерживать спортивную форму и быть на высоком уровне профессионализма. Плюс это вопрос популяризации боулинга, потому что про боулинг все знают, но мало кто знает, скажем, его внутренности. Задача проведения таких турниров — показать, что это, в первую очередь, спорт, и что у нас также есть звёзды и есть возможность добиваться каких-то высот», — заявил вице-президент федерации боулинга России Вадим Коряков.