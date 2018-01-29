В первых числах февраля в республике ожидаются снегопады.

Ижевск. Удмуртия. Ближайшие дни в Удмуртии будут ветреными. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«30 и 31 числа сохранится ветреная погода – порывы составят 12-14 метров в секунду. 1 и 2 февраля сила ветра ослабнет, а с 3 февраля прогнозируется очередное усиление скорости ветра», - отмечают синоптики.

В первой половине недели снег будет идти преимущественно в западных районах республики. В начале феврале осадки ожидаются уже повсеместно.

По ночам столбики термометров будут опускаться до -17, -20 градусов по Цельсию. Днем ожидается от -8 до -13 градусов. К выходным дням ожидается потепление.