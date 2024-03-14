Главным тренером футбольного клуба «Зенит-Ижевск» стал Анатолий Завьялов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске укомплектовали тренерский штаб футбольного клуба «Зенит-Ижевск». Об этом на встрече с журналистами сообщил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

Главным тренером команды стал воспитанник удмуртского футбола Анатолий Завьялов. Ранее он играл в профессиональном клубе «Зенит-Ижевск». Его помощником выбран также бывший участник клуба Евгений Дьячков.

«Мы все его помним как футболиста ФК «Зенит-Ижевск», который зарекомендовал себя профессионалом», — отметил Денис Парахин.

А тренером по работе с вратарями назначили Сергея Михайлова, который также знаком местным футболистам.

Напомним, что обновленный футбольный клуб «Зенит-Ижевск» презентовали перед журналистами 14 марта.

Ранее эту команду тренировал Андрей Блажко. Он начал работать в июле 2022 года и в июне 2023 года продлил контракт. Спустя месяц команда прекратила своё существование в качестве профессионального клуба, и Андрей Блажко занял пост главного тренера ФК «Енисей» в Первом дивизионе (ФНЛ). А в 2024 году он стал главным тренером пермского футбольного клуба «Амкар».