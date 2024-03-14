В Ижевске презентовали обновлённый футбольный клуб «Зенит-Ижевск»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 14 марта презентовали футбольный клуб «Зенит-Ижевск».

Напомним, что 7 июля 2023 года Минспорт Удмуртии уведомил, что футбольный клуб «Зенит-Ижевск» не будет участвовать в первенстве России. Позднее выяснилось, что это связано с тем, что в регионе решили провести перезагрузку профессионального футбола.

Теперь ФК «Зенит-Ижевск» снова в строю и пополнился новыми игроками. Сейчас команда на 100% состоит из воспитанников удмуртского футбола. Министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин отметил, что в дальнейшем команда должна состоять как минимум из 95% местных спортсменов.

«Как сказал Денис Парахин, клубу нужна была перезагрузка. Как такового спонсора у команды не было, и всё шло к тому, что клуб потеряет профессиональный статус и перейдет в любительскую лигу. Из плюсов то, что многие хотели и ждали — в команде будут играть только местные ребята, ижевские воспитанники. Из минусов — это то, что клуб потерял профессиональный статус», — прокомментировал центральный нападающий ФК «Зенит-Ижевск» Макар Кабаков.

Клуб и дальше будет тесно сотрудничать с местной школой Олимпийского резерва по футболу, чтобы выпускники школы могли продолжать заниматься любимым делом и развивать футбол в регионе.

«Мы даем возможность самореализоваться тем ребятам, которые живут и в последующем будут работать в Удмуртской Республике», — прокомментировал Денис Парахин.

С футболистами клуба уже заключены трудовые договоры. С марта они начнут получать заработную плату.

Футбольный клуб будет базироваться на стадионе «Купол» в Ижевске. Резервным стадионом считается стадион школы футбола. А также иногда команда будет тренироваться на центральном республиканском стадионе «Зенит».

Финансирование ФК «Зенит-Ижевск» происходит за счет средств бюджета Удмуртской Республики. На этот сезон клуб получил 20 млн рублей.

Также команда начала сотрудничать с футбольной академией ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга. Ижевские спортсмены будут там тренироваться и участвовать в товарищеских матчах, благодаря этому получится повысить квалификацию футболистов.