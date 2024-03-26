Следж-хоккейная команда «Удмуртия» взяла бронзу на Зимних Играх Паралимпийцев

Ханты-Мансийск. ХМАО. Следж-хоккеисты из Удмуртии завоевали бронзовую медаль на Зимних Играх Паралимпийцев. Об этом сообщает региональное отделение паралимпийского комитета России в Удмуртской Республики.

По данным Паралимпийского комитета России, в Ханты-Мансийске между собой соревновались 8 команд. За титул чемпионов России боролись команды: СХК «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа, «АКМ» из Тульской области, «Феникс» из Московской области и «Удмуртия им. В.Н. Кузнецова» из Удмуртской Республики.

За пятое место состязались: сборная Москвы, сборная Челябинской области, команда «Ястребы» из Оренбургской области и «Башкирские пираты» из Республики Башкортостан.

Команда «Удмуртия» сыграла 4 матча, три из которых завершила победой. Последняя игра прошла 26 марта с московским «Фениксом» и закончилась со счётом 4-1 в пользу удмуртских спортсменов.