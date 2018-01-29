Пьяный водитель влетел в «Тойоту» на трассе «Ижевск-Воткинск»

Стаж вождения виновника 1 год.

Воткинск. Удмуртия. На 34 км трассы «Ижевск-Воткинск» пьяный водитель «Нексии» врезался в «Тойоту». Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, стаж вождения виновника всего 1 год.

Авария произошла 28 января около 15:30. Нетрезвый водитель «Daewoo», мужчина 1980 года рождения выехал со второстепенной дороги и столкнулся с иномаркой, за рулем которой был мужчина 1986 года рождения. Пассажиры «Тойоты»: женщина 1988 года рождения и 7-летняя девочка получили травмы.