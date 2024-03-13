Студент Глазовского университета установил два рекорда Гиннесса

Глазов. Удмуртия. Два новых рекорда Гиннесса установил студент Глазовского инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Первый рекорд Руслан Фатахов побил в отжиманиях на брусьях с дополнительным весом 45,4 кг. За минуту он выполнил 57 повторений, что на 5 больше предыдущего достижения.

Также за минуту он выполнил 95 отжиманий на брусьях с дополнительным весом 18,2 кг. В этот раз он сделал на 8 повторений больше, чем было зафиксировано у предыдущего рекордсмена.

В результате спортсмен получил два сертификата «Guinness World Records», которые подтверждают, что его достижения включили в Книгу Гиннесса. Теперь за Русланом Фатаховым числится 9 мировых рекордов.