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Студент Глазовского университета установил два рекорда Гиннесса

11:00, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Студент Глазовского университета установил два рекорда Гиннесса
11:00, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
133
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#Глазов\n#Удмуртия\n#студенты\n#спорт\n#рекорды
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии
133
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Он уже побил 9 мировых рекордов.

Глазов. Удмуртия. Два новых рекорда Гиннесса установил студент Глазовского инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

Первый рекорд Руслан Фатахов побил в отжиманиях на брусьях с дополнительным весом 45,4 кг. За минуту он выполнил 57 повторений, что на 5 больше предыдущего достижения. 

Также за минуту он выполнил 95 отжиманий на брусьях с дополнительным весом 18,2 кг. В этот раз он сделал на 8 повторений больше, чем было зафиксировано у предыдущего рекордсмена.

В результате спортсмен получил два сертификата «Guinness World Records», которые подтверждают, что его достижения включили в Книгу Гиннесса. Теперь за Русланом Фатаховым числится 9 мировых рекордов.  

11:00, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
133
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#студенты\n#спорт\n#рекорды