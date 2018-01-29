История этой статьи началась с письма читателя в редакцию: привычные автобусные рейсы, соединяющие Уфу и Ижевск, вдруг исчезли из расписания. Корреспондент ИА «Сусанин» Дмитрий Стрелков разобрался, как теперь добираться из Башкирии в Удмуртию.

Долгая дорога к дому:

До открытия «Камского моста» попасть из Башкирии в Удмуртию автотранспортом можно было тремя путями. Первый - дорога на Чайковский, оттуда в Воткинск. Второй путь — паромная переправа между Камбаркой и Тарасово; именно неподалёку от этого места и возведён новый мост. Был и третий путь — паромная переправа АО «Белкамнефть» имени Александра Волкова; причал на удмуртской земле расположен в районе села Боярка. В простонародье этот третий путь назвали «байдарка». Зимой, когда толщина льда на Каме, по мнению МЧС, достигала допустимой толщины, действовало 4 ледовые переправы.

Появление моста обрадовало жителей двух республик – бесплатная комфортная дорога, на которой не нужно было дожидаться парома или наматывать лишние километры. Одновременно перестал функционировать паром рядом с Камбаркой, а вот «байдарка» нефтяников всё ещё предоставляла свои услуги.

Кроме того, открытие моста сократило время пути из Нефтекамска в Ижевск. Дорога через водную переправу у Камбарки занимала у путешественников около трёх часов. Как и через «байдарку». Путь через Чайковский дольше на час-полтора.

С 26 августа 2017 года проезд по Камскому мосту стал платным. Автоперевозчики заверяли пассажиров, что после введения платной системы проезда стоимость билетов не повысится. Автокомпании возлагали надежды на возможные скидки тем организациям, кто регулярно использует маршрут. Но с введением платных мостовых переездов билеты на автобусы всё же подорожали.

Позже – 23 октября – паромная переправа «Белкамнефти» прекратила работу «по техническим причинам».





Фото: vk.vom (Нефтекамск в Ижевске)



Отказ от привычек:

С 10 января повысились цены на проезд через реки Кама и Буй, ввиду того, что ожидаемый трафик оказался меньше реального. Проезд легкового автомобиля по мосту через Каму теперь равен 250 рублям; через Буй — 150 рублям. Автобусу проезд по обоим мостам обойдётся в 1 450 рублей (через Буй — 550 рублей, а через Каму — 900 рублей).

При этом государственный перевозчик ГУП «Башавтотранс» ликвидировал маршруты «Уфа — Ижевск» и «Нефтекамск — Ижевск». Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Сусанин», начальник отдела организации междугородних перевозок ГУП «Башавтотранс» Альбина Кравченко отметила, что маршрут через Нефтекамск приостановлен из-за отказа владельцев мостов ООО «РИК» от подписания договоров и организационных проблем.

В свою очередь, специалист по связям с общественностью ООО «РИК» Татьяна Манохина прояснила суть технических проблем и юридических нюансов. Весь порядок установления и взимания платы за проезд по мостовым переходам через Каму и Буй регламентируется положениями концессионного соглашения, заключённого между Удмуртской Республикой и ООО «РИК» ещё 21 мая 2012 года.

«В настоящее время ООО «РИК» не заключает договоры, так как данные о проезжающих транспортных средствах поступают в базу данных системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением ООО «РИК» в обезличенном порядке. Что не позволяет вести учёт и идентифицировать их как принадлежащих определённому контрагенту», — отметила Татьяна Манохина.

Также, согласно концессионному соглашению, концедент (ООО «РИК») не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед другими. ООО «РИК» планирует решить этот вопрос через внедрение системы электронной оплаты проезда BSTR и Unicloud с применением RFID-меток. Это нововведение планируется осуществить в 2018 году.

«Данная система позволит заключать договоры и применять безналичную форму оплаты проезда. Надеемся, что внедрение системы электронной оплаты проезда с применением RFID-меток позволит возобновить сотрудничество с ГУП «Башавтотранс», в частности, автотранспортные перевозки по маршрутам из Уфа и Нефтекамска в Ижевск», — сообщила специалист ООО «РИК».





На чём доехать?

Сложившаяся ситуация всё же не вызывает паники у населения. Башкирия и Удмуртия не стали дальше друг от друга с вводом в эксплуатацию платных мостов. Но назвать рейсовое сообщение регулярным и доступным для всех категорий граждан всё же нельзя.

Так, например, транспортно-туристическая компания «АвтоКруиз» предлагает добраться из Уфы в Ижевск за 5 часов на комфортабельных автобусах, потратив на билет 1 000 рублей. За 600 рублей можно доехать из столицы Башкортостана до Сарапула. Автобус делает остановки в Дюртюлях и Нефтекамске.

Также добраться из Нефтекамска в Ижевск без пересадок за три часа можно, пользуясь услугами ООО «АвтоМиг», стоимость такой поездки — 400 рублей. Негативным фактором является время отправления и количество рейсов. Обратно из Ижевска в Нефтекамск можно вернуться уже за 410 рублей в 8:30 и 16:00 по местному времени, когда у многих ещё в разгаре рабочий день или учебный процесс. До Уфы из Ижевска уехать силами «АвтоМига» можно лишь единственным рейсом в 8:30 за 920 рублей. Путь из одной столицы в другую составляет 6 ч. 40 мин.

Одним из популярных видов транспорта для жителей Нефтекамска на сегодняшний момент остаётся Bla-bla-car — поездка на машине с водителем, которому по пути. Стоимость проезда на таких «попутках» заметно не изменилась после появления платного моста. Собирая со всех пассажиров прежнюю плату, водители автомобилей всё равно не «уходят в минус», преодолевая платные участки автодороги. При этом путь до Ижевска на «Бла-бла-каре» занимает чуть больше двух часов. Стоимость для одного пассажира колеблется от 200 до 300 рублей.

Ледовых переправ через Каму пока нет. У Камбарки намывать толщу льда не стали, чтобы не создавать конкуренцию стоящему рядом мосту. Дорога по речному льду в районе Боярки пока не функционирует. Как сообщили корреспонденту ИА «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС по Башкортостану, её открытие планируется в ближайшее время. Организатор переправы — АО «БелкамНефть».

Таким образом, лишившись на неопределённый срок официального перевозчика в лице «Башавтотранса», желающие посетить Удмуртию жители Башкортостана могут это сделать при помощи разнообразных частных перевозчиков. Но доступными эти возможности остаются лишь для тех, кто не привязан к строгому трудовому графику. Учащемуся в первую смену студенту не трудно уехать из города после обеда. Сервис частных «попуток» при всей своей популярности нельзя назвать стабильным. Быть полностью уверенным, что найдётся водитель на то время, которое необходимо труженику Ижевска, желающему уехать в Нефтекамск, к сожалению, нельзя. Остаётся надеяться, что техническое переоснащение будет реализовано в самые ближайшие сроки, и привычный для жителей Нефтекамска государственный перевозчик вновь возобновит свои рейсы.

Наша справка:

BSTR (Bell System Technical Reference) и Unicloud — виды бесконтактной системы оплаты для автомобилистов.

RFID (Radio Frequency IDentification) — радиочастотная идентификация — способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.