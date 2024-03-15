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Команды из Удмуртии заняли пятые места на Чемпионате ПФО Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

10:00, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Команды из Удмуртии заняли пятые места на Чемпионате ПФО Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
10:00, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
36
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#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#соревнования
Фото: unsplash.com (Markus Spiske)
36
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В финале играли женская и мужская команды региона.

Киров. Кировская область. Пятое место заняли спортсмены из Удмуртии на Чемпионате Приволжского федерального округа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.  

Всего в состязаниях участвовали 26 школьных команд. От Удмуртии выступали две команды — ученицы Вавожской школы и юноши гуманитарно-юридического лицея №86 Ижевска. 

В результате отборочных игр обе сборные вышли в финальные игры, где боролись за 5 место. Заключительные матчи прошли в Кирове. Юноши и девушки играли со спортсменами из Пензенской области.

В последнем матче женская команда старалась не уступать соперникам, и в четвёртой четверти вырвалась вперёд. В результате игра закончилась со счётом 49:39 в пользу вавожских баскетболисток. Девушки заняли 5 место. 

«Мы получили бесценный опыт, поставили цель на будущее играть и дальше в баскетбол, демонстрируя те знания и навыки, которые получили в Кирове», — прокомментировала одна из лучших игроков вавожской команды Анна Цинор.

Далее на паркет вышла мужская команда от Удмуртии. Несмотря на то, что счёт открыли спортсмены из Пензенской области, школьники гуманитарно-юридического лицея №86 Ижевска быстро переломили ход игры и оставались лидерами до конца матча. Игра завершилась со счётом 89:72 в пользу ижевчан. 

«Считаю, что мы были вполне достойны попасть в Суперфинал, но где-то сказались факторы усталости и везения. Но, в целом, несмотря на обидное поражение, эмоции от финала Чемпионата ПФО ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» остались положительные», — рассказал член команды Иван Вяткин. 

10:00, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#соревнования