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Проверка инцидента на Спартакиаде в Сочи, где пострадала лыжница из Удмуртии, не выявила виновных

17:35, 15 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Проверка инцидента на Спартакиаде в Сочи, где пострадала лыжница из Удмуртии, не выявила виновных
17:35, 15 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Россия\n#Удмуртия\n#спорт
Фото: Скриншот из видео
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Массовый завал на лыжной гонке произошёл 8 марта.

Москва. Прокурорская проверка завала юных лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи не выявила виновных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Напомним, в массовом завале 8 марта пострадала лыжница сборной команды Удмуртии Арина Максимова.

По словам Елены Вяльбе, в результате инцидента пострадали 17 спортсменок, их госпитализировали. 16 из них приняли участие в следующей гонке. Причиной завала стало ухудшение погодных условий, на трассу опустился туман, снизив видимость.

«Нас опрашивали 80 человек – всех членов жюри судей, часть родителей, которые там были. И ничего в этом не нашли. Все действия были в рамках регламента и правил соревнований», — рассказала Вяльбе.

17:35, 15 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
140
0
#Россия\n#Удмуртия\n#спорт