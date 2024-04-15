Проверка инцидента на Спартакиаде в Сочи, где пострадала лыжница из Удмуртии, не выявила виновных

Москва. Прокурорская проверка завала юных лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи не выявила виновных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Напомним, в массовом завале 8 марта пострадала лыжница сборной команды Удмуртии Арина Максимова.

По словам Елены Вяльбе, в результате инцидента пострадали 17 спортсменок, их госпитализировали. 16 из них приняли участие в следующей гонке. Причиной завала стало ухудшение погодных условий, на трассу опустился туман, снизив видимость.

«Нас опрашивали 80 человек – всех членов жюри судей, часть родителей, которые там были. И ничего в этом не нашли. Все действия были в рамках регламента и правил соревнований», — рассказала Вяльбе.