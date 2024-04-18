Шестое место заняли волейболисты Удмуртии на первенстве России

Кострома. Костромская область. Волейболисты Удмуртии заняли 6 место в финале первенства России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Финальные соревнования по волейболу среди юношей до 19 лет прошли в Костроме. В них участвовали 16 команд, в том числе сборная Удмуртии. Спортсмены стали третьими на первенстве ПФО и тем самым обеспечили себе выход в финал первенства.

Отмечается, что, несмотря на высокую конкуренцию, волейболисты из Удмуртии показали достойный результат. Шестое место стало лучшим показателем за последние 30 лет на финале первенства России в этой возрастной категории.

«Ребята выступили достойно, хотя у команд-соперниц был приличный уровень. Например, команда Москвы в полном составе в начале марта стала чемпионом России среди юношей до 18 лет. Однако в «восьмёрку» они не вышли. Несколько команд приезжали с усилением, приглашая игроков из других регионов», — рассказал тренер команды Владимир Лукин.

Организаторы состязаний также выделили лучших игроков матчей, в их число вошли три удмуртских волейболиста: Артём Кожевников, Егор Чайкин и Кирилл Зинин. Юноши получили памятные статуэтки.

Отмечается, что перспективные спортсмены, которые демонстрируют высокие результаты в основной команде, в дальнейшем могут перейти в мужской волейбольный клуб «ИжГТУ-Динамо». Такая возможность является стимулом спортивного роста и способствует приобщению к регулярным занятиям спортом. Эти моменты как раз отвечают задачам федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Также в Удмуртии существует женский волейбольный клуб «Италмас-ИжГТУ». В настоящий момент девушки участвуют в финале первенства России за 7-14 места.