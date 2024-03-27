Команда из Ижевска выиграла открытый Чемпионат Республики Беларусь по баскетболу на колясках

Спортсмены не допустили ни одного поражения.
Минск. Беларусь. Команда из Ижевска взяла золото на открытом Чемпионате Республики Беларусь по баскетболу на колясках. Об этом сообщает Федерация баскетбола «Удмуртия».
Соревнования прошли 23 и 24 марта в Минске. Команда Ижевска «Локопласт» победила во всех матчах и завоевала первое место.
Серебряные медали получили спортсмены из Минска, а бронза досталась участникам из Смоленска. Ниже в турнирной таблице расположились команды из Минской области и города Орел.