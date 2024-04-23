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Спортсмен из Удмуртии победил на Открытом чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию

10:40, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсмен из Удмуртии победил на Открытом чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию
10:40, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Удмуртия\n#спорт\n#плавание\n#соревнования\n#Португалия
Фото: vk.com/vfss18
141
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Для Егора Кузьмина это были первые международные соревнования.

Мадейра. Португалия. Пловец из Удмуртии Егор Кузьмин взял золото на Открытом чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию. Об этом сообщает удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых». 

Соревнования проходили на Мадейре в Португалии. Напомним, что Егор Кузьмин впервые участвовал в международных соревнованиях, так как получил международный класс в марте на мировой серии Международного паралимпийского комитета по плаванию.

В результате пловец завоевал золото и стал Чемпионом Европы.

«Егор показал, что нет ничего невозможного и Удмуртия может гордиться своими земляками», — заявили в удмуртском отделении Всероссфедерации спорта слепых. 

Подробнее о пути спортсмена и подготовке к соревнованиям можно узнать в нашем видео.

10:40, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Удмуртия\n#спорт\n#плавание\n#соревнования\n#Португалия