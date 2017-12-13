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      Удмуртия в минуту: порыв в Ижевске и грядущие снегопады

      18:01, 13 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      18:01, 13 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      304
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#ДТП\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#власть и чиновники\n#депутаты\n#Удмуртия\n#новости\n#Госсовет Удмуртии\n#происшествие
      304
      0

      Обзором самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Утро среды, 13 декабря, началось с сообщений о порыве на улице Удмуртской в Ижевске. Об этой и других новостях читайте в традиционном обзоре от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Удмуртия в минуту: порыв в Ижевске и грядущие снегопады

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Порыв у дома:

      Порыв трубы водоснабжения произошел в ночь на среду в Ижевске. Фонтан бил возле разрушенного дома №261 по улице Удмуртской. Вода затопила 4 улицы. Ликвидировали порыв только спустя два часа.

      Денег больше не будет:

      Депутатов Госсовета Удмуртии лишили миллиона на исполнение наказов избирателей. Решение связано с требованием соглашения между Минфином России и правительством республики.

      Два в одном:

      Татьяна Чуракова возглавила объединенный Минсоцзащиты и Минтруд Удмуртии. К исполнению обязанностей она приступила с 9 декабря. За день до этого министр труда и миграционной политики Надежда Губская покинула свой пост.

      Смертельное ДТП:

      На трассе Ижевск - Воткинск грузовик насмерть сбил пешехода. Авария произошла рано утром в среду. Пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда попал под колеса «МАЗа».

      О погоде:

      В четверг, 14 декабря, в Удмуртии ожидается сильный снегопад. Об ухудшении погоды предупредили сотрудники Госавтоинспекции. Автолюбителей и пешеходов попросили быть более внимательными на дорогах.

      18:01, 13 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      304
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#ДТП\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#власть и чиновники\n#депутаты\n#Удмуртия\n#новости\n#Госсовет Удмуртии\n#происшествие

       

       

       

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