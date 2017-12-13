Обзором самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Утро среды, 13 декабря, началось с сообщений о порыве на улице Удмуртской в Ижевске. Об этой и других новостях читайте в традиционном обзоре от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту: порыв в Ижевске и грядущие снегопады Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Порыв у дома:

Порыв трубы водоснабжения произошел в ночь на среду в Ижевске. Фонтан бил возле разрушенного дома №261 по улице Удмуртской. Вода затопила 4 улицы. Ликвидировали порыв только спустя два часа.

Денег больше не будет:

Депутатов Госсовета Удмуртии лишили миллиона на исполнение наказов избирателей. Решение связано с требованием соглашения между Минфином России и правительством республики.

Два в одном:

Татьяна Чуракова возглавила объединенный Минсоцзащиты и Минтруд Удмуртии. К исполнению обязанностей она приступила с 9 декабря. За день до этого министр труда и миграционной политики Надежда Губская покинула свой пост.

Смертельное ДТП:

На трассе Ижевск - Воткинск грузовик насмерть сбил пешехода. Авария произошла рано утром в среду. Пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда попал под колеса «МАЗа».

О погоде:

В четверг, 14 декабря, в Удмуртии ожидается сильный снегопад. Об ухудшении погоды предупредили сотрудники Госавтоинспекции. Автолюбителей и пешеходов попросили быть более внимательными на дорогах.