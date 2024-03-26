Госсовет Удмуртии обратится к Михаилу Мишустину по вопросу безопасности на культурно-зрелищных мероприятиях

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии решил обратиться премьер-министру страны Михаилу Мишустину по вопросу разработки правовых актов РФ, регламентирующих порядок организации и обеспечения безопасности проведения культурно-зрелищных массовых мероприятий на территории федерации. На сессии 26 марта с докладом выступил председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и национальной политике Андрей Ураськин.

Он подчеркнул, что в настоящее время в стране сформирована достаточная правовая база, определяющая порядок обеспечения организаторами общественной безопасности с массовым пребыванием граждан, в частности при проведении официальных спортивных соревнований.

«Но в отношении организации и проведения культурно-зрелищных массовых мероприятий такое подробное правовое регулирование в настоящее время отсутствует. Таким образом, отсутствует надлежащее правовое регулирование порядка организации и обеспечения безопасности проведения культурно-зрелищных массовых мероприятий», — отметил Андрей Ураськин.

Он подчеркнул, что такое отсутствие законодательной базы ставит ряд проблемных вопросов:

- не закреплено определение культурно-зрелищного массового мероприятия, отсутствует классификация данных мероприятий;

- не определён порядок организации и проведения культурно-зрелищных массовых мероприятий (кто имеет право их организовывать и проводить, требования к местам проведения мероприятий, ограничения и запреты на их проведение);

- не определена ответственность организатора мероприятия, собственника (пользователя) объекта (места) проведения мероприятия за обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в период его проведения;

- не установлены права и обязанности участников (зрителей), а также их ответственность за нарушение общественного порядка в период проведения мероприятия;

- не установлен порядок и сроки информирования правоохранительных органов, иных заинтересованных государственных органов и органов местного самоуправления о планируемом культурно-зрелищном мероприятии.

Учитывая вышеизложенное, Госсовет Удмуртии в целях обеспечения мер общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-зрелищных массовых мероприятий просит Михаила Мишустина рассмотреть возможность разработки правовых актов РФ, регламентирующих порядок организации и обеспечения безопасности проведения культурно-зрелищных массовых мероприятий на территории страны.

Предложение об обращении к премьер-министру поддержали 45 депутатов; решение принято.