В Удмуртии планируют принять закон «О кадетском образовании»

Ижевск. Удмуртия. Проект закона «О кадетском образовании в Удмуртской Республике» рассмотрят депутаты регионального Госсовета на сессии 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Документом определяются цели и задачи кадетского образования, создание образовательных организаций кадетской направленности, а также классов и групп, информация об образовательных программах. Также в проекте прописывается порядок приема на обучение по этому направлению.

Всего в ходе сессии депутаты рассмотрят 24 вопроса, а также утвердят план законотворческой работы на 2024 год.