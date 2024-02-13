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В Удмуртии планируют принять закон «О кадетском образовании»

15:15, 13 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
В Удмуртии планируют принять закон «О кадетском образовании»
15:15, 13 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
140
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#закон\n#кадеты
Фото: arzik2
140
0

На ближайшей сессии депутаты Госсовета региона рассмотрят проект закона.

Ижевск. Удмуртия. Проект закона «О кадетском образовании в Удмуртской Республике» рассмотрят депутаты регионального Госсовета на сессии 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента. 

Документом определяются цели и задачи кадетского образования, создание образовательных организаций кадетской направленности, а также классов и групп, информация об образовательных программах. Также в проекте прописывается порядок приема на обучение по этому направлению. 

Всего в ходе сессии депутаты рассмотрят 24 вопроса, а также утвердят план законотворческой работы на 2024 год. 

15:15, 13 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
140
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#закон\n#кадеты