Старшеклассник с пирсингом и маникюром смутил депутата Госсовета Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Депутата из Удмуртии возмутил внешний вид современного старшеклассника. В ходе доклада детского омбудсмена Ольги Авдеевой на тему соблюдения прав и законных интересов детей с вопросом обратился депутат Дмитрий Лукин.

«Зашёл осмотреть одну школу вместе с директором, и там столкнулись с молодым человеком, старшеклассником, — с булавкой в носу, с серёжкой, ногти покрашенные. Спрашиваю директора, почему в таком виде пускают в школу. Она ответила, что не имеет законных оснований, а родители потом могут в свою очередь пожаловаться», — обратился с вопросом к омбудсмену парламентарий.

Ольга Авдеева ответила, что в законодательстве нет подобной ограничительной нормы, но всякая школа может принять соответствующий локальный акт. Она согласилась с депутатом, что подобный внешний вид старшеклассников может деструктивно влиять на учеников младшего звена.

Отметим, что сам Дмитрий Лукин является выпускником УдГУ по специальности физическая культура и спорт; с 2005 года является гендиректором производственно-финансовой компании.