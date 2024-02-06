В Госсовете Удмуртии обсудили исполнение бюджета республики за 2023 год

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии обсудили исполнение регионального бюджета в 2023 году. Как сообщает пресс-служба регпарламента, с докладом выступил председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов.

Он сообщил, что по доходам бюджет республики за 2023 год исполнен в сумме 112 млрд 181 млн рублей с ростом 107% к уровню 2022 года. Заметный рост зафиксирован в части поступления налоговых и неналоговых доходов – 81 млрд 878 млн рублей, это 23,8% относительно 2022 года. Безвозмездные поступления в бюджет республики поступили в размере 30,3 млрд рублей – 101% к плановым значениям.

Рост поступления по налогу на прибыль организаций составил 24% к соответствующему периоду 2022 года, также на 19,3% к показателям 2022 года вырос объём поступлений по налогу на доходы физических лиц, на 6,5% – по акцизам.

По расходам бюджет Удмуртии за 2023 год исполнен в сумме 109 млрд 277 млн рублей с увеличением на 4,4 млрд рублей или на 4,2% относительно 2022 года. Основная часть расходов – 81 млрд 514 млн рублей или 74,6% от общей суммы расходов – это расходы социальной направленности.

Капитальные вложения за 2023 год исполнены в объёме 6 млрд 305 млн рублей, на поддержку агропромышленного комплекса направлено 2 млрд 166 млн рублей, расходы регионального дорожного фонда – 10 млрд 528 млн рублей, на 43% выше уровня 2022 года.

Расходы на реализацию национальных проектов на территории республики исполнены в сумме 13 млрд 262 млн рублей. В 2023 году профинансированы 10 нацпроектов. Самыми финансово ёмкими стали нацпроекты «Безопасные и качественные автодороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение».

Объем государственного долга Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2024 года составил 67 млрд 485 млн рублей или 82,4% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. С начала прошлого года он сократился на 1 млрд 265 млн рублей.