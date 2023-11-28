Действие льготных налоговых ставок для бизнеса продлили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продлили действие льготных налоговых ставок для предпринимателей. Соответствующие изменения в региональные законы приняли депутаты Госсовета республики в ходе первого заседания 11-й сессии во вторник, 28 ноября.

Так, до 31 декабря 2024 года продлено действие налоговой ставки в размере 0% при применении УСН или патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными на территории Удмуртии и осуществляющими виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

До конца 2027 года также продлены пониженные налоговые ставки: УСН «Доходы» — 2%, УСН «Доходы – Расходы» — 5% для налогоплательщиков, зарегистрированных и фактически работающих в населённых пунктах до 5 000 человек по определённым видам экономической деятельности: торговля, деятельность гостиниц, деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах, по предоставлению продуктов питания и напитков, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность, связанная с исполнительскими искусствами, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, в области спорта, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

«Поддержка экономики республики и создание комфортных условий для развития бизнеса и стимулирования предпринимательской инициативы остаются ключевыми задачами органов власти всех уровней. Мы создаём условия и для тех предпринимателей, которые по каким-то причинам ушли из республики, и даём возможность вернуться, используя льготы, которые мы им предоставляем», — отметил председатель постоянной комиссии Госсовета по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов.