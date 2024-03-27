Бюджет Удмуртии на 2024 год увеличился на 6,8 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. Бюджет Удмуртии на 2024 год увеличили на 6 млрд 818,8 млн рублей. На сессии 26 марта депутаты в окончательном чтении внесли изменения в закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По словам заместителя председателя Госсовета региона – председателя бюджетной комиссии Наиля Мухамедзянова, увеличение доходной части стало возможным благодаря налоговым поступлениям: темп роста по налогу на прибыль организаций к аналогичному периоду 2023 года составил 482%, по НДФЛ – 134%. Всего же по налоговым и неналоговым доходам рост составил 144%.

В связи с этим изменения коснулись и расходной части бюджета. Так, дополнительно в рамках Адресной инвестиционной программы 586,9 млн рублей направят на строительство Центра культурного развития в Глазове, набережной в Ижевске, капремонт больницы в Нылге, на разработку проектно-сметной документации для строительства бассейна в Можге и ледовой арены в Сарапуле.

В рамках дорожного фонда 650 млн рублей направят на содержание дорог; 80 млн рублей — на замену лифтов; 124,4 млн рублей — на поддержку жителей для оплаты коммунальных услуг. Более 2,5 млрд рублей — на общегосударственные вопросы, в том числе выплату зарплаты, закупку лекарств. Свыше 2 млрд рублей — на инвестпроекты.

С учетом изменений бюджет остается дефицитным, доходы составляют 121 млрд 377,1 млн рублей, расходы — 121 млрд 855,6 млн рублей.