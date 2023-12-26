Депутат Госсовета Удмуртии: «В вопросах работы с участниками СВО и их близкими нет мелочей»

Ижевск. Удмуртия. Депутат Государственного совета Удмуртии Виктор Дьяков рассказал, что за уходящий год удалось сделать в плане работы с участниками спецоперации и помощи их семьям.

Напомним, год назад по поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа по вопросам СВО. Возглавил её первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Интересы военнослужащих Удмуртии и их семей в рабочей группе представляет региональный координатор Виктор Дьяков, сам участвовавший в качестве добровольца в спецоперации.

«Главная задача рабочей группы — решать на законодательном уровне вопросы, с которыми сталкиваются участники СВО и их близкие. За год разработаны десятки законодательных инициатив, многие из которых уже одобрены Госдумой и реализуются», — рассказал парламентарий.

Например, уже составлен единый стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей, включающий 20 видов помощи. Это бесплатная психологическая помощь, льготное горячее питание для детей участников СВО в учебных заведениях, освобождение от платы в детских садах, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, льготы по транспортному налогу. По инициативе рабочей группы приняли закон о списании кредитов погибших или тяжело раненных участников СВО, а также о списании с бойцов поручительств по кредитам.

«Мы с коллегами внесли в Госдуму поправки, которые предоставляют нашим бойцам и их детям льготы при поступлении в вузы и ссузы. Поддержана наша инициатива о включении участников спецоперации и членов их семей в число льготников по программе социальной догазификации», — отметил Виктор Дьяков.

Он также рассказал, что были приняты и другие не столь масштабные, но не менее важные решения. За участниками СВО сохраняются номера мобильных телефонов, даже если они ими не пользуются долгое время. Автоматически продлевается действие паспортов военнослужащих.

«Всё это тоже очень важно. В вопросах взаимодействия с участниками СВО и их близкими нет мелочей», — заверил парламентарий.

Он сообщил, что к нему обращаются бойцы и их близкие за помощью в решении индивидуальных вопросов. Одним нужно помочь с отпусками, другим — с выплатой боевых, третьим — найти бойца, который долго не выходит на связь. В этих вопросах ведётся взаимодействие с военным комиссариатом Удмуртии и региональным отделением фонда «Защитники Отечества».

«Отмечу и гуманитарную работу. Более 60 тонн грузов удалось отправить в Лутугинский район ЛНР — питьевую воду, обувь, средства связи. Совместно с предпринимателями региона удалось организовать доставку оборудования для школ района», — отметил Виктор Дьяков.

Важна работа и Союза женщин Удмуртии, который возглавляет коллега парламентария по Госсовету Елена Дербилова. Их проект «Социальный десант — «CоюZницы» плотно работает с обращениями жён и матерей участников СВО.

«Я тоже не раз встречался с ними. Личное общение помогает узнать о том, что волнует близких, на каких моментах ещё нужно сосредоточить внимание. Наш общий долг перед защитниками Родины — обеспечить надёжный тыл, позаботиться об их родных и близких. И над этим мы будем работать и дальше. Вместе победим!» — резюмировал Виктор Дьяков.