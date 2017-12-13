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      Депутатов Госсовета Удмуртии лишили миллиона на наказы избирателей и пригрозили не компенсировать расходы за прогулы

      13:03, 13 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      13:03, 13 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      485
      0
      #власть и чиновники\n#депутаты\n#голосование\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги
      485
      0

      Отсутствие на сессии, заседании постоянной комиссии или фракции без уважительной причины станет основанием для невозмещения расходов.

      Ижевск.  Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии сами лишили себя по 1 млн рублей на исполнение наказов избирателей. Решение связано с требованием соглашения между Минфином России и правительством Удмуртии о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

      Кроме того, в настоящее время народные избранники могут возместить расходы на осуществление своей деятельности, но не более 15 тыс. рублей в месяц. Как рассказала председатель постоянной комиссии по регламенту Елена Дербилова, эти деньги можно получить в случае наличия подтверждающих документов.

      Однако если парламентарий без уважительной причины пропускает сессию Госсовета, заседание постоянной комиссии или фракции, его лишают компенсации. «Обращаюсь с просьбой – регламентировать свою работу с учетом того, что будут сессии и будут комиссии проходить до сессии», - обратился к депутатам председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.

      13:03, 13 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      485
      0
      #власть и чиновники\n#депутаты\n#голосование\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги

       

       

       

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