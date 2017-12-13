Депутатов Госсовета Удмуртии лишили миллиона на наказы избирателей и пригрозили не компенсировать расходы за прогулы

Отсутствие на сессии, заседании постоянной комиссии или фракции без уважительной причины станет основанием для невозмещения расходов.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии сами лишили себя по 1 млн рублей на исполнение наказов избирателей. Решение связано с требованием соглашения между Минфином России и правительством Удмуртии о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Кроме того, в настоящее время народные избранники могут возместить расходы на осуществление своей деятельности, но не более 15 тыс. рублей в месяц. Как рассказала председатель постоянной комиссии по регламенту Елена Дербилова, эти деньги можно получить в случае наличия подтверждающих документов.

Однако если парламентарий без уважительной причины пропускает сессию Госсовета, заседание постоянной комиссии или фракции, его лишают компенсации. «Обращаюсь с просьбой – регламентировать свою работу с учетом того, что будут сессии и будут комиссии проходить до сессии», - обратился к депутатам председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.