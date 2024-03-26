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Спикер Госсовета Удмуртии обзавёлся третьим замом

13:50, 26 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Спикер Госсовета Удмуртии обзавёлся третьим замом
13:50, 26 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#Госсовет Удмуртии\n#Единая Россия
Фото: ИА "Сусанин"
213
0

Также увеличилось количество членов президиума регионального парламента.

Ижевск. Удмуртия. У председателя Госсовета Удмуртии появился новый заместитель. На сессии 26 марта депутаты регионального парламента определили, что третьим замом должен стать председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.  

Для соблюдения регламента было объявлено тайное голосование (за — 48, против — 1). В результате Наиль Мухамедзянов, занимавший пост председателя комиссии до сих пор, был вновь избран на эту должность и автоматически — зампредседателя Госсовета.

Также на этой сессии было решено расширить состав самого президиума Госсовета. Раньше в нём было 15 человек, теперь будет 17. Пара новых членов избирается из состава партии большинства. Как отметил руководитель депутатской фракции «Единой России», это сделано потому, что «сегодня парламентариям необходимо оперативно принимать эффективные решения, опираясь на поддержку наиболее широкого представительства гражданского сообщества».

Новыми членами президиума избраны единороссы Любовь Зайцева и Дмитрий Лукин.

Напомним, до этого дня в президиум Госсовета Удмуртии входили председатели постоянных комиссий, руководители депутатских фракций и два замруководителя фракции «Единая Россия».

13:50, 26 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#Госсовет Удмуртии\n#Единая Россия