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Дорогу между ипподромом и онкоцентром в Ижевске передали городу

08:30, 24 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Дорогу между ипподромом и онкоцентром в Ижевске передали городу
08:30, 24 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
253
0
#Ижевск\n#содержание дорог\n#Ижевский ипподром\n#Госсовет Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
253
0

Безвозмездную передачу объекта инфраструктуры одобрили депутаты Госсовета Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Разбитую дорогу в Ижевске между республиканским ипподромом и онкологическим центром передали из региональной собственности в муниципальную. С предложением к Госсовету Удмуртии 23 апреля выступила министр имущественных отношений республики Анна Боталова.

Напомним, ранее эту идею поддержали члены постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике промышленности и инвестициям. 

Ижевчане часто жаловались в соцсетях на состояние дорожного полотна этого проезда и на отсутствие здесь тротуаров. Муниципальные власти не могли начать ремонт, потому что дорога находилась в республиканской собственности в лице ипподрома.

Теперь же дорожное полотно, земельный участок под ней и часть системы водоснабжения и водоотведения станут зоной ответственности города.

Депутаты Госсовета поддержали предложение.

08:30, 24 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
253
0
#Ижевск\n#содержание дорог\n#Ижевский ипподром\n#Госсовет Удмуртии