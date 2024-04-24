Дорогу между ипподромом и онкоцентром в Ижевске передали городу

Ижевск. Удмуртия. Разбитую дорогу в Ижевске между республиканским ипподромом и онкологическим центром передали из региональной собственности в муниципальную. С предложением к Госсовету Удмуртии 23 апреля выступила министр имущественных отношений республики Анна Боталова.

Напомним, ранее эту идею поддержали члены постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике промышленности и инвестициям.

Ижевчане часто жаловались в соцсетях на состояние дорожного полотна этого проезда и на отсутствие здесь тротуаров. Муниципальные власти не могли начать ремонт, потому что дорога находилась в республиканской собственности в лице ипподрома.

Теперь же дорожное полотно, земельный участок под ней и часть системы водоснабжения и водоотведения станут зоной ответственности города.

Депутаты Госсовета поддержали предложение.