Срок ответа на запросы депутатов Госсовета Удмуртии сократили в два раза

Ижевск. Удмуртия. Срок ответа на официальный запрос депутата Госсовета Удмуртии сократили с 10 до 5 дней. Соответствующие изменения в закон «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Республики» приняли сами парламентарии в ходе XIII сессии во вторник, 27 февраля. С инициативой выступил руководитель парламентской фракции ЛДПР Тимур Ягафаров.

Он подчеркнул, что одним из основных инструментов подготовки проектов нормативных правовых актов является получение информации путем направления депутатских запросов, при этом ответ на него должен быть предоставлен в течение 10 рабочих дней (с продлением до 15 рабочих дней в случае необходимости проверки и дополнительном изучении вопросов, содержащихся в депутатском запросе).

«Таким образом, фактически, срок предоставления ответа может варьироваться от 2 недель до месяца с учётом праздничных и выходных дней. Течение современной жизни и реалии внешнеполитического и экономического давления не позволяют затягивать принятие вопросов, по ситуациям, являющимся критическими для экономики региона, обеспечения социальных функций государства. С учётом цифровизации всех процессов, повсеместного использования электронных систем и баз данных проектом закона предлагается сократить срок предоставления информации в ответ на депутатский запрос с 10 до 5 рабочих дней с возможностью продления до 12 рабочих дней», — отметил Тимур Ягафаров.

Госсовет одобрил это предложение. Закон принят.