Разбитую дорогу между ипподромом и онкоцентром в Ижевске планируют передать городу

Ижевск. Удмуртия. Накануне, 11 апреля, состоялось заседание постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике промышленности и инвестициям. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.

В числе прочего было рассмотрено предложение Минимущества УР о безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, находящихся в республиканской собственности, в собственность муниципальных образований.

Как пояснили «Сусанину» в пресс-службе Госсовета, речь идёт о разбитой дороге между территорией Ижевского ипподрома и Онкодиспансером на улице Ленина. Жители Ижевска регулярно жаловались на состояние дорожного полотна этого проезда и на отсутствие здесь тротуаров. Но город не мог назначить ремонт, потому что дорога находится в республиканской собственности в лице ипподрома.

«Указанная дорога не соответствует критериям отнесения автомобильных дорог общего пользоования к автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в УР, а также используется жителями Ижевска и гостями столицы при посещении учреждений здравоохранения и рекреационных территорий», — говорится в письме министра имущественных отношений Анны Боталовой на имя председателя Госсовета Владимира Невоструева (текст документа есть в распоряжении редакции).

Таким образом, данная дорога и земельный участок под ней подлежат передаче в муниципальную собственность для обслуживания, включая часть системы водоснабжения и водоотведения. Постоянная комиссия одобрила это предложение. Теперь решение остаётся за депутатами, когда вопрос будет вынесен на сессию.