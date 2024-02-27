Город Можга стал городским округом

Ижевск. Удмуртия. Муниципальное образование «Город Можга» в Удмуртии теперь именуется муниципальное образование городской округ город Можга Удмуртской Республики. В ходе XIII сессии Госсовет республики принял соответствующие изменения в закон.

Дело в том, что 5 декабря 2023 года Гордума Можги внесла изменения в устав города. В итоге муниципальное образование «Город Можга» стало муниципальным образованием городской округ город Можга Удмуртской Республики.

Напомним, муниципальные округа в России стали одним из типов муниципального образования, представляющих собой несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно или через выборные органы местного самоуправления. Городские округа в муниципальные начали преобразовывать в стране в 2020 году. Подобное преобразование коснулось и бывших муниципальных районов, ставшими округами.

На сегодняшний день в России слово район сохранено в названии муниципальных образований всего двух регионов — Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртии, где бывшие муниципальные районы официально переименовали в муниципальные округа.