Власти Удмуртии готовы поддержать реализацию федеральной программы по сохранению ОКН

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии сообщили о готовности поддержать реализацию программы сохранения объектов культурного наследия (ОКН), анонсированную президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию 29 февраля. Напомним, тогда национальный лидер подчеркнул, что старинные здания являются зримым воплощение национальной идентичности, неразрывной связи поколений.

«Прошу правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности, конечно, проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия. Надо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально, по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно. Предлагаю сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Рассчитываю, что мы примем её на 20 лет. Нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников», — произнёс тогда президент.

На совместном заседании Коллегии и Общественного совета при Агентстве по госохране ОКН УР вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина подчеркнула, что сама программа ещё не сформирована.

«Мы ещё не совсем понимаем, какие будут параметры у этой долгосрочной программы. Как только она появится, будем уже думать конкретнее и с общественным советом при Агентстве будем определять эти объекты. Есть надежда на то, что мы будем сохранять наши памятники с поддержкой федерального центра. Это очень радует, для этого надежда у нас большая», — сказала вице-премьер.

Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по культуре, туризму и национальной политике Андрей Ураськин назвал собравшихся тем активом, «который отстаивает в нашей республике объекты культурного наследия».

«И мне очень было приятно на последнем совещании, глава нашей республики очень много тоже внимания уделил объектам культурного наследия. Если нужны какие-то законодательные инициативы, Госсовет всегда готов идти к вам навстречу. Если надо идти в Госдуму или в правительство РФ, потому что это федеральные законы, мы готовы к сотрудничеству, мы готовы всегда вас поддержать. Так что с законодательной инициативой не будет проблем, а если касается изменений в каких-то региональных законах, пожалуйста, обращайтесь, коллеги», — заверил Андрей Ураськин.

Отметим, что, если рассматривать в среднем по стране, то из предложенных Владимиром Путиным 1 000 объектов на 20 лет в Удмуртии могут отреставрировать около 8 объектов.