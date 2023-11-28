Ольга Абрамова: снижения цены на куриное яйцо в Удмуртии ожидать не надо

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер Удмуртии прокомментировала повышение стоимости куриных яиц в республике. В ходе первого заседания 11-й сессии Госсовета региона вопрос поднял депутат Вячеслав Девятов.

Парламентарий поделился наблюдением, что он побывал в нескольких магазинах города и отметил — цена на яйцо куриное заметно возросла, в чём же причина? В ходе «правительственного часа» Ольга Абрамова отметила, что цена на яйца повысилась, как и на всю продукцию птицеводства.

«Причина роста продукции в отрасли заключается в росте стоимости сырья. Корма дорожают», — пояснила Ольга Викторовна.

Она отметила, что федеральный Минсельхоз рассматривает возможность внедрения различных программ расширения производства в птицеводстве в масштабе всей страны.

«Но снижения цены на продукцию не надо ожидать, это совершенно точно», — подчеркнула первый вице-премьер.