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Ольга Абрамова: снижения цены на куриное яйцо в Удмуртии ожидать не надо

13:40, 28 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Ольга Абрамова: снижения цены на куриное яйцо в Удмуртии ожидать не надо
13:40, 28 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1563
0
#Удмуртия\n#Ольга Абрамова\n#Госсовет Удмуртии\n#сельское хозяйство\n#яйца
Фото: unsplash.com (Jakub Kapusnak)
1563
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Первый вице-премьер республики ответила парламенту на вопросы о сельском хозяйстве.

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер Удмуртии прокомментировала повышение стоимости куриных яиц в республике. В ходе первого заседания 11-й сессии Госсовета региона вопрос поднял депутат Вячеслав Девятов.

Парламентарий поделился наблюдением, что он побывал в нескольких магазинах города и отметил — цена на яйцо куриное заметно возросла, в чём же причина? В ходе «правительственного часа» Ольга Абрамова отметила, что цена на яйца повысилась, как и на всю продукцию птицеводства. 

«Причина роста продукции в отрасли заключается в росте стоимости сырья. Корма дорожают», — пояснила Ольга Викторовна.

Она отметила, что федеральный Минсельхоз рассматривает возможность внедрения различных программ расширения производства в птицеводстве в масштабе всей страны.

«Но снижения цены на продукцию не надо ожидать, это совершенно точно», — подчеркнула первый вице-премьер.

13:40, 28 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1563
0
#Удмуртия\n#Ольга Абрамова\n#Госсовет Удмуртии\n#сельское хозяйство\n#яйца