Депутаты Госсовета Удмуртии приняли проект бюджета республики на 2024 год во втором чтении

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли бюджет республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов во втором чтении. Как рассказал во время сессии во вторник, 12 декабря, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов, второе чтение проводится для учёта поправок и рассмотрения бюджетных ассигнований.

Докладчик отметил, что всего ко второму чтению было внесено более 1 200 поправок. 946 из них поступили от главы Удмуртии Александра Бречалова. Поправки поступили также от самих депутатов, прокуратуры и внепарламентской партии «Яблоко». Принято решение одобрить 992 из них. Общая сумма поправок в расходную часть ко второму чтению составила более 29 млрд рублей. Глава УР предложил увеличение доходной части на 3 млрд 641 млн; Госсовет УР — на 3 млрд 408 млн рублей.

«Потенциал для роста экономики нашей республики есть», — подчеркнул Наиль Мухамедзянов.

В итоге доходную часть проекта бюджета на 2024 год решили одобрить поправки на сумму 22 млрд 517 млн рублей. Более 7 млрд из них — налоговые и неналоговые доходы; более 15 млрд — безвозмездные поступления из федерального бюджета. На такую же сумму в 22 млрд 517 млн рублей изменили и расходную часть проекта бюджета.

15 млрд 467 млн безвозмездных поступлений из федбюджета — это дотации, субсидии и субвенции, а также иные межбюджетные трансферты. Ещё 599 млн рублей ожидаются безвозмездными поступлениями от Фонда содействия реформированию ЖКХ для переселения людей из аварийного жилья.

Таким образом, основные характеристики бюджета Удмуртии на 2024 год таковы. Доходы — 114 млрд 558 млн рублей; расходы — 115 млрд 037 млн рублей; дефицит прежний — 479 млн рублей.

В планах на 2025 год доходы намечены в 104 млрд 460 млн; расходы в 92 млрд 297 млн. В планах на 2026 год доходы составляют 107 млрд 798 млн рублей; расходы — 95 млрд 577 млн рублей.

Отметим, что дополнительные расходы бюджета на 2024 год распределили следующим образом. Более 5,7 млрд рублей направят Минстрою УР, где львиная строка — строительство, капремонт и модернизация объектов госсобственности. Минсельхоз УР получил дополнительно 1,9 млрд, из которых 1,2 млрд направят на программу КРСТ. Минприроды УР дополнительно получает 455 млн рублей. Минэкономики УР — 459 млн рублей, из которых 336 млн — инвестиции в инфраструктуру для реализации новых инвестпроектов. Минпромторг УР дополнительно по поправкам получает 347 млн рублей.

Минобрнауки Удмуртии — 2 млрд 97 млн рублей. 413 млн из этой суммы направят на организацию отдыха и оздоровления детей; 375 млн — организацию и проведение ГИА и ЕГЭ; 254 млн — на обеспечение учебниками и пособиями.

Минздрав Удмуртии дополнительно получает 1 млрд 869 млн рублей. 636 млн из них направят на модернизацию первичного звена; 626 млн — на обеспечение льготными лекарствами и медизделиями.

Минспорт УР получает дополнительно 654 млн рублей. Примерно равные суммы (в 238 и 234 млн рублей) направят на объекты спортивной инфраструктуры массового спорта и субсидии спортклубам республики.

В дополнительных расходах на 2024 год также значатся межбюджетные трансферты муниципальным образованиям. Итоговая поддержка составит 47 млрд 537 млн рублей.

52 депутата Госсовета Удмуртии поддержали изменения, против проголосовали 3 депутата. Закон принят.