Председатель Госсовета Удмуртии назвал важнейшие законопроекты, принятые депутатами в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии назвал важнейшие законопроекты, принятые депутатами за уходящий год. Об этом он заявил в беседе с журналистами 26 декабря.

Отвечая на вопрос: «Какую проблему Госсовет решил в 2023 году?», Владимир Невоструев отметил документ, касающийся деятельности предпринимателей. «По малому бизнесу <...> предприниматели, которые выехали с территории республики, зарегистрировались в других субъектах, где законодательство позволяет им меньше платить налогов, мы тут же у себя в республике приняли упрощенную систему налогообложения, где освободили «мигрантов» от большого количества налогов. Мы в этом году внесли изменения, что ещё продлили эту благоприятную схему налогообложения для мигрантов и в целом тех, кто работает на территории нашей республики», — поделился с журналистами Владимир Невоструев.

Напомним, такое решение депутаты приняли в июне.

Также председатель Госсовета Удмуртии отметил закон о компенсации расходов на догазификацию. Напомним, несколько категорий граждан могут получить до 100 тыс. рублей на строительство газопровода внутри границ земельного участка и (или) на приобретение газоиспользующего оборудования.

«Мы такую поддержку в размере 100 тысяч рублей оказали более полутора тысячам наших жителей — я считаю, это хорошее достижение. Мы понимаем, что не все сегодня в состоянии провести газ до дома. А этот законопроект принес очень положительные результаты», — отметил Владимир Петрович.