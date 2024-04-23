Муниципалитеты Удмуртии могут возглавить люди без высшего образования

Ижевск. Удмуртия. Граждан со средним профессиональным образованием допустят до замещения должностей на государственной гражданской и муниципальной службе в Удмуртии. Такое решение приняли депутаты Госсовета на сессии 23 апреля.

С докладом об изменении в соответствующий закон выступил председатель постоянной комиссии Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Прозоров, пояснив, что изменения уточняют порядок формирования кадрового резерва на государственной и муниципальной службе.

«Предлагается предусмотреть возможность замещения должностей старшей группы должностей муниципальной службы не только лицами, имеющими высшее образование, но и лицами, имеющими среднее профессиональное образование», — отметил Александр Прозоров.

С вопросом к докладчику обратился депутат от КПРФ Юрий Балахонцев, спросивший, чем обусловлено такое решение — кадровым голодом или чем-то иным.

«Вы уже ответили на свой вопрос», — парировал Прозоров.

«Кадровым голодом. Может быть, нам лучше предусмотреть повышение заработной платы для этой категории лиц, чем допускать туда людей со средним образованием? Насколько это отразится на качестве работы?», — вновь спросил Балахонцев.

«Прекрасное предложение! Назовите источник повышения заработной платы, мы вместе с вами, коллеги, примем бюджет с повышением заработной платы муниципальным служащим», — отреагировал докладчик-единоросс.

Отвечая на вопрос о качестве работы муниципальной службы, Александр Прозоров подчеркнул, что «не собирается комментировать вопрос, который следует сам за собой ответ».

«Качество нисколько не потеряется…» — заверил докладчик.