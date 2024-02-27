Территорию проживания бесермян в Удмуртии могут наделить особым государственным статусом

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии обратится к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России в части Удмуртской Республики. Инициативу озвучил перед коллегами председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и национальной политике Андрей Ураськин.

Он пояснил, что у коренных малочисленных народов есть ряд льгот, а перечень таких территорий в России утверждается на федеральном уровне. Но Удмуртии в этом перечне нет. При этом территории отдельных районов республики являются местом традиционного проживания бесермян и ведения ими хозяйственной деятельности, воспроизведения и передачи этнокультурных особенностей, с которыми связано развитие этноса и его сохранение. При этом существующее в настоящее время различие в правовом статусе территорий традиционного проживания затрудняет реализацию всего круга предоставляемых законом прав этому коренному малочисленному народу.

«Отнесение отдельных районов Удмуртии к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России позволит повысить не только законодательное закрепление особых льгот каждого человека, но и усиление социально-экономической поддержки населённых пунктов с преимущественным проживанием бесермян», — подчеркнул Андрей Ураськин.

Отметим, что речь идёт о 20 населённых пунктах на территории Ярского, Юкаменского, Глазовского и Балезинского районов.

Госсовет поддержал инициативу.