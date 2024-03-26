В Удмуртии выявили неэффективные расходы в деятельности Центра территориального развития республики

Ижевск. Удмуртия. Государственный контрольный комитет Удмуртии выявил избыточные и неэффективные расходы в деятельности Центра территориального развития республики. Об этом рассказал председатель ГКК УР Михаил Тумин на 14-й сессии Госсовета республики.

Михаил Тумин отметил, что проверка проведена по поручению Госсовета Удмуртии. Она показала, что со стороны Минстроя УР отсутствует надлежащий контроль в части возложенных обязанностей и расходованием бюджетных средств.

«Так, деятельность ЦТР, оценка его эффективности регламентировалась нормативно-правовым актом, который не соответствовал требованиям федерального законодательства. Установлены нарушения трудового законодательства, бухгалтерского учёта, сделан вывод о неэффективных расходах в сумме более 5 млн рублей. В том числе, выделенных на разработку семи проектов благоустройства территорий муниципалитетов», — рассказал Михаил Тумин.

Также выяснилось, что в нарушение Положения о разработке и реализации госпрограмм Удмуртии не установлены взаимосвязи между отдельным мероприятием и целевыми показателями (индикаторами) Госпрограммы, что не позволило оценить эффективность предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат Центра.

Также за счёт средств от внебюджетной деятельности Центром произведены неэффективные расходы по разработке информационно-аналитических материалов в общей сумме 15,6 млн рублей.

По результатам контрольного мероприятия Минстроем УР частично внесены соответствующие изменения в государственную программу. Центром приведены в соответствие с требованиями законодательства трудовые договоры. Однако в связи с недостаточностью принятых мер по устранению нарушений, явившихся причинами безрезультатных (неэффективных) расходов, в том числе в части установления конкретных (измеримых) показателей, оптимизации расходов за аренду по решению Коллегии Комитета вопрос с контроля не снят.

Отметим, что общий объём проверенных ГКК средств за 2023 год составил 11,6 млрд рублей; нарушений выявлено на сумму более 778 млн рублей; неэффективное использование бюджетных средств — 267 млн рублей.