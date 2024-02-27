Изменения в закон о кадетском образовании приняли в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии в двух чтениях приняли изменения к проекту закона республики «О кадетском образовании в Удмуртской Республике». С докладом перед парламентом на XIII сессии 27 февраля выступила председатель постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества Татьяна Ишматова.

Она подчеркнула, что основная цель изменений — приведение в соответствие регионального законодательства с федеральным.

«В настоящее время с каждым годом отмечается рост социальной востребованности кадетского образования. Наблюдается высокая мотивация несовершеннолетних обучающихся и их родителей к получению основного общего и среднего общего образования, профессионального образования в образовательных организациях кадетской направленности. Это обусловлено тем, что данные образовательные организации ориентированы на восстановление и воспитание духовных и интеллектуальных ценностей, воспитание физически и нравственно здорового поколения, на формирование молодого поколения офицеров, подготовленных не только профессионально, но и воспитанных на ценностях патриотизма, воинской чести и высокой нравственности. Очевидно повышенное внимание органов законодательной и исполнительной власти, а также институтов гражданского общества к вопросам кадетского образования», — отметила Татьяна Витальевна.

Она отметила, что кадетское образование в республике развивается и становится всё более востребованным, однако есть необходимость систематизировать и чётко выстроить работу органов государственной власти Удмуртии, органов местного самоуправления, образовательных организаций и общественности в вопросах кадетского образования.

«Основанием для принятия настоящего проекта закона явились многократные обсуждения с участием представителей органов государственной власти Удмуртии, образовательных организаций, реализующих кадетское образование, ветеранских, молодёжных и других общественных организаций, где была подтверждена необходимость урегулирования на законодательном уровне отношений, связанных с осуществлением в Удмуртской Республике кадетского образования», — отметила парламентарий.

Проект закона конкретизирует понятийный аппарат, раскрывая такие понятия, как кадетское образование, образовательная программа кадетской направленности, образовательная организация кадетской направленности, образовательные организации, реализующие кадетское образование, кадет.

Кроме того, проект закона предусматривает формы создания образовательных организаций кадетской направленности, кадетских классов, групп кадетского воспитания (прокадетов), информацию об образовательных программах и правилах приёма на обучение в организации, реализующих кадетское образование.

«Принятие настоящего проекта закона Удмуртии позволит сформировать систему кадетского образования в Удмуртской Республике, способствовать осуществлению уполномоченным органом координации деятельности субъектов кадетского образования, организации системной и целенаправленной работы в сфере кадетского образования в Удмуртской Республике», — резюмировала Татьяна Ишматова.

Депутаты поддержали инициативу, закон принят.