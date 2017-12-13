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      Татьяна Чуракова возглавила объединенный Минсоцзащиты и Минтруд

      08:30, 13 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      08:30, 13 декабря, 2017
      Дарья Саушина
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      0
      #Правительство\n#кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
      630
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      Она стала министром социальной политики и труда.

      Ижевск. Удмуртия. Татьяна Чуракова возглавила объединенное министерство социальной, семейной и демографической политики и министерство труда и миграционной политики Удмуртии. Как сообщается в указе главы Удмуртской Республики, опубликованном на официальном сайте органов власти региона, она назначена министром социальной политики и труда. К исполнению обязанностей Чуракова приступила с 9 декабря.

      Напомним, что Татьяну Чуракову назначили министром социальной, семейной и демографической политики в начале ноября этого года. Министр труда и миграционной политики Надежда Губская покинула  свой пост с 8 декабря. 

      Сусанин / Татьяна Чуракова: я в отрасли как рыба в воде - Статьи

      В начале октября министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики возглавила Татьяна Чуракова. Теперь уже бывшая глава Игринского района стала одним из первых утвержденных министров нового правительства региона. О том, что удалось сделать в Игре и что предстоит сделать на территории всей Удмуртии, Татьяна Чуракова рассказала информационному агентству "Сусанин".

      08:30, 13 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      630
      0
      #Правительство\n#кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

       

       

       

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