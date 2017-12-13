Татьяна Чуракова возглавила объединенный Минсоцзащиты и Минтруд

Она стала министром социальной политики и труда.

Ижевск. Удмуртия. Татьяна Чуракова возглавила объединенное министерство социальной, семейной и демографической политики и министерство труда и миграционной политики Удмуртии. Как сообщается в указе главы Удмуртской Республики, опубликованном на официальном сайте органов власти региона, она назначена министром социальной политики и труда. К исполнению обязанностей Чуракова приступила с 9 декабря.

Напомним, что Татьяну Чуракову назначили министром социальной, семейной и демографической политики в начале ноября этого года. Министр труда и миграционной политики Надежда Губская покинула свой пост с 8 декабря.