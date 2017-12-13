На устранение порыва на улице Удмуртской в Ижевске понадобилось два часа

Вода залила улицы Удмуртскую, 10 лет Октября, Холмогорова, Сакко и Ванцетти.

Ижевск. Удмуртия. На устранение порыва трубопровода у разрушенного дома на улице Удмуртской в Ижевске понадобилось два часа. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, порыв произошел около 02:00 среды, 13 декабря.

«Аварийная заявка поступила в 1.58. Оперативная бригада локализовала повреждение на трубопроводе в 3.55. Отключение жителей от системы водоснабжения не производилось», - отмечается в сообщении городских властей.

Вода залила улицы Удмуртскую, 10 лет Октября, Холмогорова, Сакко и Ванцетти. Дорожники очистили проезжую часть и посыпали её песком.

В настоящее время выясняются причины повреждения, проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводе.