  • $ 58.84 ↓
  • € 69.3 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На устранение порыва на улице Удмуртской в Ижевске понадобилось два часа

      09:58, 13 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      09:58, 13 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      332
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: vk.com (Святослав Игоревич)
      332
      0

      Вода залила улицы Удмуртскую, 10 лет Октября, Холмогорова, Сакко и Ванцетти.

      Ижевск. Удмуртия. На устранение порыва трубопровода у разрушенного дома на улице Удмуртской в Ижевске понадобилось два часа. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, порыв произошел около 02:00 среды, 13 декабря.

      «Аварийная заявка поступила в 1.58. Оперативная бригада локализовала повреждение на трубопроводе в 3.55. Отключение жителей от системы водоснабжения не производилось», - отмечается в сообщении городских властей.

      Вода залила улицы Удмуртскую, 10 лет Октября, Холмогорова, Сакко и Ванцетти. Дорожники очистили проезжую часть и посыпали её песком.

      В настоящее время выясняются причины повреждения, проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

      09:58, 13 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      332
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13:20, 07 декабря, 2017
      13961

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      6473
      17:21, 10 декабря, 2017

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      4845
      13:35, 08 декабря, 2017

      И.о. министра здравоохранения Удмуртии Игорь Титов: биография

      4017
      15:25, 06 декабря, 2017

      В Ижевске может появиться торговый центр на 15000 кв м

      3959
      16:52, 11 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      3775

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1058
      10:58, 08 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      833
      18:49, 06 декабря, 2017

      Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

      786
      16:36, 06 декабря, 2017

      На Камчатке женщина притворилась беременной, чтобы получить декретные

      774
      12:40, 08 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1336

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      755
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      726
      10:50, 09 декабря, 2017

      Президент Чехии обвинил Евросоюз в трусости

      690
      10:08, 10 декабря, 2017

      Информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что опасается за свою жизнь

      632
      12:30, 06 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: разбор рухнувшего дома и экологические показатели

      12 декабря, 2017

      Разбор дома после взрыва в Ижевске

      12 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: судьба «Ижметмаша» и уборка снега в Ижевске

      11 декабря, 2017