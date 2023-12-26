Я его не курил и не планирую: председатель Госсовета Удмуртии прокомментировал ситуацию с вейпами

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии ответил на вопрос про употребление вейпов детьми и работу парламента в этом направлении. Встреча Владимира Невоструева с журналистами состоялась 26 декабря.

«Наверное, это мода. Вот я его не курю, не курил и не планирую <…>. Мы выходили с инициативами, у нас много было предложений, но, пока, к сожалению, результата особого не видно», — ответил Владимир Невоструев. По его мнению, отучить детей от этой вредной привычки можно благодаря профилактической работе.

«Надо работать с детьми, вести профилактическую работу. Эта мода не только в городе Ижевске, я недавно побывал у себя в округе (Ярский районный одномандатный избирательный округ — прим. ред.) — в простой деревенской школе то же самое», — добавил Владимир Невоструев.

Напомним, в Удмуртии могут разработать дополнительные меры по ограничению продажи вейпов. «С этой заразой надо действительно бороться, но не только через запрет, но и через контрповестку — где заниматься спортом, где проявлять свои творческие таланты», — сказал ранее глава Удмуртии Александр Бречалов.

С инициативой запрета продажи таких устройств в киосках выходил депутат Госсовета республики Наиль Мухамедзянов.