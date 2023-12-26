В Госсовете Удмуртии рассказали, как ведется работа с непарламентскими партиями

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев рассказал, как в региональном парламенте ведется работа с непарламентскими партиями.

«Я думаю, это важно — знать другое мнение, не то, которое у большинства. Они всё же представляют интересы тех людей, которые считают по-другому. Мы с ними общаемся, два раза встречаемся, обсуждаем важные вопросы, традиционно рассматриваем бюджет, план законотворческой работы на предстоящий год и, конечно же, даем им право выступить на сессии Госсовета», — заявил Невоструев.

Напомним, 12 декабря депутаты во втором чтении приняли бюджет республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. С замечаниями и предложениями выступала партия «Яблоко». «Они выступили с предложением по бюджету, по поправкам. Часть из них мы во втором чтении предусмотрели, учли эти поправки. И нам это тоже интересно знать, есть какие-то подсказки. Поэтому мы и дальше будем с ними работать», — отметил председатель Госсовета Удмуртии.