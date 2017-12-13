  • $ 58.84 ↓
  • € 69.3 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии ожидается сильный снегопад

      14:18, 13 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      14:18, 13 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      445
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#снег\n#зима
      Фото: pxhere.com
      445
      0

      Не стоит оставлять машины на дорогах и во дворах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается сильный снегопад, на дорогах может образоваться снежный накат и гололедица. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, погода испортится в четверг, 14 декабря.

      «На заснеженной трассе автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП», - отмечают в Госавтоинспекции.

      Сотрудники дорожной полиции попросили пешеходов и автолюбителей быть более внимательными на дорогах.

      Кроме того, не стоит оставлять машины на дорогах и во дворах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

      14:18, 13 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      445
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#снег\n#зима

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13:20, 07 декабря, 2017
      14059

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      6570
      17:21, 10 декабря, 2017

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      5110
      13:35, 08 декабря, 2017

      В Ижевске может появиться торговый центр на 15000 кв м

      4196
      16:52, 11 декабря, 2017

      И.о. министра здравоохранения Удмуртии Игорь Титов: биография

      4124
      15:25, 06 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      3880

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1063
      10:58, 08 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      836
      18:49, 06 декабря, 2017

      Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

      788
      16:36, 06 декабря, 2017

      На Камчатке женщина притворилась беременной, чтобы получить декретные

      776
      12:40, 08 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1366

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      758
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      727
      10:50, 09 декабря, 2017

      Президент Чехии обвинил Евросоюз в трусости

      694
      10:08, 10 декабря, 2017

      Информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что опасается за свою жизнь

      633
      12:30, 06 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Зоопарк в Ижевске: предновогоднее угощение для белых медведей

      Удмуртия в минуту: разбор рухнувшего дома и экологические показатели

      12 декабря, 2017

      Разбор дома после взрыва в Ижевске

      12 декабря, 2017