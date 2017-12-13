Не стоит оставлять машины на дорогах и во дворах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается сильный снегопад, на дорогах может образоваться снежный накат и гололедица. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, погода испортится в четверг, 14 декабря.

«На заснеженной трассе автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП», - отмечают в Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожной полиции попросили пешеходов и автолюбителей быть более внимательными на дорогах.

Кроме того, не стоит оставлять машины на дорогах и во дворах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.