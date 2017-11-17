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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:00, 17 ноября, 2017
      18:00, 17 ноября, 2017
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      #благоустройство\n#кадры\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Балезино\n#погода\n#власть и чиновники\n#город\n#осень\n#Удмуртия\n#новости\n#снег
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      Обзор новостей минувших пяти дней от корреспондентов информагентства «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают вечер пятницы, 17 ноября, обзором самых интересных новостей минувшей рабочей недели.

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Арест:

      В понедельник, 13 ноября, стало известно, что бывшего главу Балезинского района Ришата Мухгалимова отправили под домашний арест на 2 месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

      Увольнение:

      Главной новостью вторника стало сообщение о том, что глава министерства энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин покинул свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Стоит отметить, что со следующего года ведомство, которое он возглавлял, объединят с министерством строительства.

      Реконструкция:

      Сухие фонтаны и качели могут появиться на Центральной площади Ижевска. Эти объекты вошли в концепцию реконструкции городской территории. Также на площади расположатся газоны для сидения и фуд-корт. Ремонт планируют начать в следующем году.

      Депутат vs глава:

      Депутат ижевской гордумы Дмитрий Сурнин предложил главе города Юрию Тюрину уйти в отставку. Он заявил, что не считает финансовую политику градоначальника адекватной. Теперь высказывания Сурнина проверят на комиссии по этике.

      Снегопады:

      Жители Ижевска в пятницу, 17 ноября, активно делились фотографиями выпавшего в городе снега. По данным Росгидрометцентра, небольшие осадки сохранятся в столице региона и в субботу. Температура воздуха будет чуть ниже нуля.

      18:00, 17 ноября, 2017
      216
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      #благоустройство\n#кадры\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Балезино\n#погода\n#власть и чиновники\n#город\n#осень\n#Удмуртия\n#новости\n#снег

       

       

       

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