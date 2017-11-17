Удмуртия в минуту: главные новости недели

Обзор новостей минувших пяти дней от корреспондентов информагентства «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают вечер пятницы, 17 ноября, обзором самых интересных новостей минувшей рабочей недели.

Арест:

В понедельник, 13 ноября, стало известно, что бывшего главу Балезинского района Ришата Мухгалимова отправили под домашний арест на 2 месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Увольнение:

Главной новостью вторника стало сообщение о том, что глава министерства энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин покинул свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Стоит отметить, что со следующего года ведомство, которое он возглавлял, объединят с министерством строительства.

Реконструкция:

Сухие фонтаны и качели могут появиться на Центральной площади Ижевска. Эти объекты вошли в концепцию реконструкции городской территории. Также на площади расположатся газоны для сидения и фуд-корт. Ремонт планируют начать в следующем году.

Депутат vs глава:

Депутат ижевской гордумы Дмитрий Сурнин предложил главе города Юрию Тюрину уйти в отставку. Он заявил, что не считает финансовую политику градоначальника адекватной. Теперь высказывания Сурнина проверят на комиссии по этике.

Снегопады:

Жители Ижевска в пятницу, 17 ноября, активно делились фотографиями выпавшего в городе снега. По данным Росгидрометцентра, небольшие осадки сохранятся в столице региона и в субботу. Температура воздуха будет чуть ниже нуля.