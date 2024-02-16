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Последний ветеран Великой Отечественной войны Балезинского района скончался на 99 году жизни

14:31, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Последний ветеран Великой Отечественной войны Балезинского района скончался на 99 году жизни
14:31, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
18
0
#ветераны\n#Великая Отечественная Война\n#Балезино
Фото: Юрий Новойдарский
18
0

Муса Гимранович Касимов был награждён медалью «За взятие Берлина».

Балезино. Удмуртия. Последний ветеран Великой Отечественной войны в Балезинском районе скончался на 99 году жизни. Об этом сообщил глава района Юрий Новойдарский на своей странице «ВКонтакте».

Муса Гимранович Касимов призвался в армию в 17 лет. Он обучился делу связиста и отправился на фронт. В 1944 году попал на белорусско-польскую границу.

Муса Гимранович награждён медалями — «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За отвагу», а также представлен к ордену Отечественной войны II степени.

После войны работал электромехаником. Коллеги находили его талантливым и работоспособным специалистом.

«Мы будем свято хранить в сердцах светлую память о земляке. Его жизнь — это пример беззаветного служения Отчизне, верности своей Родине. Вечная память Герою!», — написал Юрий Новойдарский.

14:31, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
18
0
#ветераны\n#Великая Отечественная Война\n#Балезино