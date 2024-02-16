Последний ветеран Великой Отечественной войны Балезинского района скончался на 99 году жизни

Балезино. Удмуртия. Последний ветеран Великой Отечественной войны в Балезинском районе скончался на 99 году жизни. Об этом сообщил глава района Юрий Новойдарский на своей странице «ВКонтакте».

Муса Гимранович Касимов призвался в армию в 17 лет. Он обучился делу связиста и отправился на фронт. В 1944 году попал на белорусско-польскую границу.

Муса Гимранович награждён медалями — «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За отвагу», а также представлен к ордену Отечественной войны II степени.

После войны работал электромехаником. Коллеги находили его талантливым и работоспособным специалистом.

«Мы будем свято хранить в сердцах светлую память о земляке. Его жизнь — это пример беззаветного служения Отчизне, верности своей Родине. Вечная память Герою!», — написал Юрий Новойдарский.